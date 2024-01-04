Kars’ta bir apartta uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
Kars’ta 1 aparta polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde bulunan 1 aparta operasyon düzenlendi.
Operasyonun düzenlediği apartta yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 61,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
“TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli 8 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, İ.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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