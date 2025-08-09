Kars’ta caddede görülen yeşil yılan korkuttu

Kars’ta şehir merkezinde caddede görülen yeşil yılan, korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Haydar Aliyev Caddesi’nde kaldırım da sürünen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar, panikle çevredekileri uyardı. Yılana belediyede çalışan temizlik personeli fark ederek cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Yılan, bir süre kaldırım kenarında hareket ettikten sonra otların arasına girdi. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan yılan rengiyle de dikkatleri üzerine çekerken, zehirli olabileceğini düşünen vatandaşlar yılana yaklaşmadı. Bir süre otlarının arasında duran yılan daha sonra bölgedeki metruk binaya girerek gözlerden kayboldu.