Kars’ta caddeler göle döndü

Kars’ta 15 dakika süren şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kars’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak yağmur kısa sürede kanalizasyon şebekesini çökerterek, cadde ve sokakları sular altında bıraktı.



Sular altında kalan caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise caddeye koydukları tahta vasıtasıyla ıslanmadan karşıya geçti. Kentte yağışlı hava aralıklarla devam ediyor.