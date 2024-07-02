Kars’ta çeşitli suçlardan aranan 565 kişi yakalandı

Kars’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars genelinde Haziran ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıl hapis cezası olan 182, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 ve diğer suçlardan aranan 375 olmak üzere toplam 565 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.