Kars’ta derelere alabalık bırakıldı
Kars’ta derelere alabalık bırakıldı. Derelere bırakılan alabalıklarla alabalık varlığının sürdürebilirliği sağlanacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, DKMP 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kars Şube Müdürlüğü’nce orman içi sulardaki alabalık varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak acıyla bir takım çalışmalar yürütülüyor.
DKMP ekipleri daha önce Kars’taki muhtelif derelerden alınan anaç alabalıklar, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü Maçka Alabalık Üretim İstasyonu’na gönderildi.
Burada üretilen yavru alabalıklar, tekrar Kars’a getirildi. DKMP ekipleri, Kars’a getirilen yavru alabalıkları, aynı derelere salımı gerçekleştirdi. Ekipler, alabalıkları derelere bıraktıktan sonra bölge ayrıldı.
Yapılan çalışmalarla Kars ormanlık alanlardaki derelerde alabalık varlığının sürdürülebilirliği sağlanacak.