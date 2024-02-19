Kars’ta direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kars’ta elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Karabağ köyünde köpeklerin kovaladığı kedi, çıktığı elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan köylüler durumu Aras EDAŞ’a bildirdi. Kısa süre içerisinde köye giden Digor Aras EDAŞ ekipleri, bir kaza ihtimalinin önüne geçmek için bölgenin elektriğini kesti. Ayakçak yardımı ile elektrik direğine çıkan Aras EDAŞ ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtardı.

Aras EDAŞ ekiplerinin kediyi kurtarma anları cep telefonuyla kaydedildi. Kurtarılan kedi ise sahibine teslim edildi.