Kars’ta dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalandı

Kars’ta dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda hakkında “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca hakkında 3 yıl, 4 ay hapis cezası verilen şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.