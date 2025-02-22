Kars’ta dondurucu soğuklar

Kars’ta kış mevsimi etkisini tüm şiddetiyle sürdürüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düşerken, kent genelinde her taraf buz tuttu.

Soğuk havanın etkisiyle Kars’ta işyerlerinin kilitleri ve camları dondu. Soğuğun şiddetiyle Kars Çayı’nın yüzeyi de donarken, vatandaşlar ise araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örerek soğuktan korumaya çalıştı.

Kentte özellikle kar yağışının ardından etkili soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, bir vatandaşın havaya serptiği sıcak suyun soğuktan buhar olması da kameralara yansıdı.

Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 23 derece, gündüz ise eksi 18 derece olarak ölçüldü. Soğuklarının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.