Kars’ta düğün salonuna silahlı saldırı: 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Kars’ta bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırı sırasında evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.P.E. Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir işyerini kurşunlayan ve bir çocuğun yaralanmasına sebep olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.