Kars’ta eriyen kar, derelerin debisini yükseltti

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda ve yüksek kesimlerde biriken karlar hızla erimeye başladı. Kar sularının derelere karışmasıyla debi artarken, bazı bölgelerde tarım arazileri sular altında kaldı.

Kars’ta son günlerde etkili sıcak havadan dolayı eriyen karlarının derelere karışmasıyla su debisi atarken, tarım arazilerin bir kısmında göletler oluştu. Kentte kar ve karla karışık yağmurlar aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan kent merkezinden geçen Kars Çayı’nın da debisinin yükseldi. Sular altında kalan tarım arazileri ise kameralara yansıdı.