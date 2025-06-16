Kars’ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kars’ta kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkili dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde etkili olan dolu yağışı arpa tarlalarını vurdu. Dolunun vurduğu tarlarda arpalar zarar gördü. Vatandaşlar tarım arazilerinde çoğunluğunun dolu yağışından zarar gördüğünü belirtti. Kalkankale köyünde tarım arazisi bulunan çiftçi Aşkın Çiftçi, "Bölgemizde etkili olan dolu yağışı maalesef tarlalarımıza zarar verdi. Arpaların gövdeleri kırıldı. Tarlamızda yüzde 40 civarında bir zarar var. Devletimizin bu konuda bize yardımcı olmasını ve hasar tespiti yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Öte yandan kent genelinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, özellikle tarım arazilerinin doludan zarar görmesi vatandaşları kara kara düşündürüyor.