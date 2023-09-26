Kars’ta kaçak cep telefonu operasyonu

Kars’ta polis 2 işyerine ‘cep telefonu’ operasyonu düzenlendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sarıkamış ilçesinde kaçak cep telefonu satışının engellenmesine yönelik 2 iş yerine operasyon düzenlenirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

KOM ekiplerince 2 işyerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 24 cep telefonu, 32 Airpods kulaklık ve 27 akıllı saat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli B.B. (28) ve D.S. (20) gözaltına alınarak emniyete getirildi

Şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.