Kars’ta kapalı köy yolu kalmadı

Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Zorlu hava koşullarına rağmen mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyetini gidermek için 24 saat boyunca aralıksız çalıştı.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin kapanmasına yol açtığı 165 köy yolunda yürütülen çalışmalar, iş makineleri ve kar savurma araçlarıyla gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla köy yolları tek tek açılırken, Özel İdare karla mücadele ekipleri zaman zaman da sağlık ekiplerinin mahsur kalan hastalara ulaşmasına yardımcı oldu. Ekipler hasta vatandaşların tedavilerinin yapılması için ambulanslara yol açarak hastalara müdahale edilmesini sağladı.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 25 dereceye düştüğü Kars’ta Özel İdare ekiplerinin kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Yollarının kısa sürede açıldığını ifade eden vatandaşlar, "Hava koşulları çok ağırdı. Hem kar yağıyordu, hem de tipi vardı. Yollarımız kapalı olduğu için Kars merkeze inemiyorduk. Durumu Özel İdare’ye bildirdik. Kısa sürede ekipler geldi. Kapalı yolumuzu açtı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Hastamız mahsur kalmıştı, ekipler Hızır gibi yetişti"

Kağızman’ın Akyayla köyünde akciğer hastası akrabasının mahsur kaldığına dikkat çeken vatandaş, "Köyde hastamız mahsur kalmıştı. Akciğer hastasıydı, hastaneye gitmesi gerekiyordu. Yol kapalı olduğundan dolayı hastaneye götüremiyorduk. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradık. Kısa sürede Özel idare ve sağlık ekipleri evimize kadar geldi. Hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin kısa sürede karla mücadele ederek kapalı yolları açmasıyla Kars ile köyler arasında da ulaşım yeniden sağlanmış oldu.