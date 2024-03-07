Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etrafı beyaza bürürken, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimini ise bir kez daha doğruladı.

Kars’ta gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yağan kar, yurttaşları da hazırlıksız yakaladı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışından nasibini aldı.



Öte yandan kar yağışını yoğun olduğu yüksek kesimlerde Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kentte kapalı köy yolu bulunmuyor. Kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.