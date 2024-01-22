Kars’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.



Kars’ta etkili olan sıcak hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinin karını temizlerken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki karı küredi.



Kar yağışı ve tipi ekipleri de seferber etti. Kars-Digor-Iğdır kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden sürücülerin olumsuz etkilenmemeleri için Karayolları ekipleri yolun karını küreyerek kumlama çalışması yaptı.



Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars’ta trafik ekipleri de trafik noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, kış lastiği olmayan, zincir kullanılmayan araçların kent dışına çıkmasına izin vermiyor.