Kars’ta Karakurt Barajı yeniden su tutmaya başladı

Kars’ın önemli su yapılarından biri olan Karakurt Barajı, yeniden su tutmaya başladı. Enerji üretimi ve tarımsal sulama açısından büyük önem taşıyan baraj, bölgeye ekonomik ve çevresel anlamda olumlu katkılar sunuyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen Karakurt HES Barajı’nda ilk olarak 8 Şubat 2020’de su tutulmaya başlandı. 142 metre yüksekliğinde, 600 milyon metreküp depolama ve 450 milyon metreküp aktif hacme sahip baraj, Türkiye’de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde dizayn edilen ilk baraj olma özelliğini taşıyor.

Kış aylarında kapağı açılarak kontrollü su deşarjı yapılan baraj havaların ısınması ve bahar ayının gelmesiyle birlikte yeniden su tuttu. Su tutan baraj gölü ise dolmayı başladı.

Kars ve çevresindeki tarımsal faaliyetlerin canlanması, içme suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve enerji üretimi açısından büyük önem taşıyan baraj, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.