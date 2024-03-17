Kars’ta kardelenler çiçek açtı

Kars’ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı.

Kars’ta Mart ayı ile birlikte açan kardelenler, görsel şölen sunarken, vatandaşlar ise baharın geldiğini belirttiler.

Kars merkez Azat köyü bölgesinde bulunan dağlarda açan kardelenler, baharında müjdecisi oldu.

Kardelenlerin bölgede yoğunlukta bulunduğunu ifade eden yurttaşlar, “Burada yoğunlukta beyaz kardelen var, çok güzel görünüyorlar, birkaç gün sonra daha çok kardelen açmış olacak. Kardelenler baharın müjdecidir” dediler.

Öte yandan karların erimesiyle birlikte çıkan kardelenler, görsel şölen sundu.