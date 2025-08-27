Kars’ta koruma altındaki gelincik caddede görüntülendi

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiğinden dolayı nadir olarak görüntülenebilen gelincik, Kars’ta görüntülendi.

Kars merkeze Yusufpaşa Mahallesi’nde görüntülenmeleri çok zor olan gelincik, cadde üzerinde dolaşırken cep telefonuyla kaydedildi. Park halindeki araçların altına saklanan ve cadde sakinleşince ortaya çıkan gelincik, bir süre araçların altında gezdi, daha sonra caddeye çıktı, koşarak ortadan kayboldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gelinciğin araçların altında dolaşması, caddeden yolun karşısına geçmesi, binaların önünde durması ve bir vatandaşı görüp kaçması yer alıyor.

Ekseriyetle yeraltında gizlenerek yaşamı sürdüren ve görüntülenemeyen hayvan türlerinden biri olan gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.