Kars’ta köylüler Akyaka Kanyonu’nu ağaçlandırıyor

Akyaka Kanyonu, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekerken, köylüler kanyonu ağaçlandırmak için seferber oldu.

Kars’ın Akyaka ilçesinde bulunan Akyaka Kanyonu’nda köylülerin girişimleriyle ağaçlandırma kampanyası başlatıldı. Akyaka Kanyonu’nda bir araya gelen Kayaköprü köyü muhtarı Ersoy Ekinci, kendi imkanlarıyla elle ettikleri ağaç ve fidanları kanyona traktörlerle getirerek, kanyonun ortasından geçen Kars Çayı’nın etrafına diktiler. Yaklaşık 350 ağaç ve fidanı diken muhtar ve köylüler, amaçlarının daha yeşil, daha güzel bir çevre oluşturmak olduğunu kaydettiler.

Akyaka Kayaköprü muhtarı Ersoy Ekinci, "Burası güzel bir kanyon, Akyaka’ya bağlı, köylülerimizle birlikte ağaç ekmek için bir araya geldik. Ağaç ekiyoruz, hepsinin eline koluna sağlık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akyaka Kanyonu’nun çok güzel olduğunu ifade eden Erdoğan Erdağı, "Kanyon da ağaçlandırma yapıyoruz. Köy halkı buradadır. Kanyonu daha da güzelleştireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Akyaka Kanyonu’nda ağaçlandırma çalışmalarına, genç yaşlı demeden herkes destek verdi. Köylüler, hem doğaya katkı sağlamayı hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, bölgenin çevre düzenlemesi ve sürdürülebilir turizm potansiyelinin artırılması planlanıyor. Köylüler, bu projelerin hem doğa hem de ekonomi açısından faydalı olacağına inanıyor.

Akyaka Kanyonu’nda başlatılan ağaçlandırma seferberliği, köylülerin doğaya olan duyarlılığını ve çevre bilincini bir kez daha gözler önüne serdi.