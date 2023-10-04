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Kars’ta kupa maçı sonrası arbede

Kars’ta Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrasında polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 22:03
  • Giriş: 04.10.2023 22:03
  • Güncelleme: 04.10.2023 22:03
Kaynak: İHA
Kars’ta kupa maçı sonrası arbede


Kars 36 Spor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-1 mağlup olmasının ardından polis eşliğinde sahadan ayrılan hakeme taraftarlar tepki gösterdi. Hakemin sahadan ayrıldığı sırada polis ve taraftarlar arsında arbede çıktı. Tartışmanın devam etmesiyle polis ekipleri taraftarları stadın dışına çıkarttı. Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Ali Uçum ve kulüp yönetiminin tribüne gelmesinin ardından yeşil beyazlı taraftarlar stattan ayrıldı.

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