Kars’ta kurt sürüsü görüntülendi

Kars’ta çetin kış şartları hayatın her noktasında hissediliyor. Yerleşim yerlerine kadar inen kurtlar vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Dondurucu soğuklar insan hayatı kadar, doğal yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları yerleşim yerlerine kadar iniyor.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyü yakınlarında kurt sürüsünün leş yediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde sürüdeki çoğu kurdun durumdan rahatsızlık duyup kaçtığı görülürken, alfa kurdun rahatlığı ve korkusuzluğu ise dikkat çekti.