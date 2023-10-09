Kars’ta kütük ev alev alev yandı

Kars Valiliği tarafından Çıldır Gölü’nün, Kars’a bağlı Arpaçay ilçesi sınırlarına kalan bölümünde yaptırılan ’’Kütük Ev’’ butik otel, cafe ve restoran alev alev yandı.

Dönemin Kars Valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan ve Kasım 2017’de hizmete açılan merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Kütük Ev’’de bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen yangın bir anda Kütük Evi alevler içerisinde bıraktı. Yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi ve Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri, tamamı tahtadan oluşan yapıda çıkan yangın söndürmeye başladı. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Olay yerinde jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemleri devam ediyor.