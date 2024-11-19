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Kars’ta okul servisleri trafik denetlendi

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 12:32
  • Giriş: 19.11.2024 12:32
  • Güncelleme: 19.11.2024 12:32
Kaynak: İHA
Kars’ta okul servisleri trafik denetlendi

Kars’ta öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları, trafik ekiplerince denetimden geçirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, servis araçlarının hem teknik donanımları hem de trafik kurallarına uygunlukları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, araçların ruhsat ve sigorta belgelerinin yanı sıra sürücülerin yeterlilik belgeleri incelendi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları, yangın tüpleri, emniyet kemeri düzenekleri ve dur levhası gibi ekipmanların eksiksiz olması sağlandı.




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