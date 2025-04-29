Kars’ta onlarca karabatak dinlenirken görüntülendi

Bahar ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Kars’a göç eden kuşlarda dönmeye başladı.

Kışın sıcak bölgelere göç eden karabataklar, yeniden Kars’a dönerken, göç yolunda yorgun düşen ve dinlemek için Kars Çayı’na inen karabataklar bir arada görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde Kars Çayı’nda oluşan adacıklarda bir arada bulanan onlarca karabatak yer alıyor.

Özellikle Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü’nün kurumasıyla birlikte farklı alternatif bölgelerde yaşam alanı oluşturan kuşlar, son dönemlerde Kars Çayı’nın döküldüğü Kars Baraj Gölü’nde yuvalarını kuruyor, burada hem avlanıyor, hem de yavrularını büyütüyor. Göç yolu üzerinde bulunan Kars’a gelen karabatakların büyük çoğunluğu da yaşam alanı olarak Kars Baraj Gölü’nü seçiyor.

Kars’a gelirken yorgun düşen ve Kars Çayı’nda oluşan adacıklarda dinlenen karabataklar, havadan görüntülendi. Bir süre dinlenen karabataklar, daha sonra yazı geçirecekleri bölgeye kanat çırptı.