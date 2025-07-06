Kars’ta sağanak sele döndü: Evler sular altında kaldı

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele döndü.

Sel suları köylerde ciddi hasara yol açtı. Özellikle alçak kesimlerde ve dere yatağına yakın yerlerde bulunan çok sayıda ev ve ahır sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Selin geldiği köylerde mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.

Kentte saat 18.00 sularında etkisini artıran sağanak yağış, Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde sele dönüştü. Selin geldiği Derecik ve Ölçülü köylerinde evleri su bastı çok sayıda evin eşyaları sudan zarar gördü.

Bazı eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Selin geldiği köylerde AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri vatandaşların imdadına yetişti. AFAD ekipleri su basan evlerde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşları sırtlarında taşıyan güvenli bölgeye götürdü. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak vatandaşları selin gediği bölgelerden uzak tuttu.

Selin bir anda geldiğini belirten vatandaşlar, "Sel bir anda geldi. Eşyalarım her şeyim gitti. Hayvanları çocukları zor kurtardık" dediler.

"SU BASTI EVİMİZİ REHİN KALDIK"

Suyun evlerini bastığını ifade eden vatandaşlar, "Bir anda sel bastı rehin kaldık. Her şeyimiz gitti. Buzağılarımız ahırda yetişemedik, boğuldular mı ne oldular bilmiyoruz" diye konuştular.

Öte yandan sel sularının dolduğu evlerde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşlar AFAD ekiplerin kurtarıldı. AFAD ekipleri sırtlarını aldıkları vatandaşları güvenli bölgelere taşıdı.

Kars’ta sel sularından çok sayıda ev zarar görürken, AFAD ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler Derecik ve Ölçülü köylerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

"METEOROLOJİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARDI"

Meteoroloji bölgede sağanak yağışların aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.