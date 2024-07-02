Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor

Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji, Kars için sağanak yağmur, sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır’ın yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars ve bölge genelinde kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda ise Kars ve Ağrı çevreleri, Iğdır’ın yüksek kesimleri ve Tuzluca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.