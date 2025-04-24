Kars’ta sağanak yağmur uyarısı

Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Kars için pus ve sis uyarısında da bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölge genelinde rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette özellikle Ağrı ve çevrelerinde kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.