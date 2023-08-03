Kars’ta sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden Kars’a sıcak hava uyarısı yapıldı. Uyarıda kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Kars, Iğdır ve Ağrı’da rüzgarın doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda ise sıcaklıkların, bölge genelinde Kars, Iğdır ve Ağrı’da 4 ila 8 derece artış göstermesi beklenirken, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere, vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bölge illerinden Kars’ta hava sıcaklığı 30 derece olurken, hava sıcaklığı gün içerisinde Ağrı’da 32 ve Iğdır’da 38 dereceyi bulacak.