Kars’ta silah operasyonu

Kars’ta jandarma silah tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güvercinlik mevkiinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 13 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan K.A. ve B.K. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.