Kars’ta silah ve sahte içki operasyonu

Kars’ta jandarma ekiplerince uyuşturucu, sahte içki ve silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu, silah ticareti ve sahte içki yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kişilere yönelik çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmalarda Kağızman Akçay Jandarma Komutanlığı’nca yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta N.E.’ye ait eşya ve üzerinde yapılan aramada, 17 Lyrıca 300 mg. Sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca Sarıkamış Boyalı köyünde İ.G.’nin sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı duyumu üzerine İ.G.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 litre el yapımı viski, hazırlanan sahte içkilerin doldurulması amacıyla kullanılan şişeler ile Escort Magnum marka ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince yine Merkez Bozkale köyünde G.G. ve C.G.’nin yasa dışı silah ticareti yaptığı duyumu alınması üzerine şüphelilerin ikametgahlarını operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bomba arama ve uyuşturucu tespit köpeği ile yapılan aramada, 1 Glock 9 mm tabanca, 1 Yavuz 16 marka 9 mm tabanca ve 1 markası tespit edilemeyen 7.65 mm çapında tabanca, 3 şarjör ve 83 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli 4 kişi İl jandarma Komutanlığı’na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.