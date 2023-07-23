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Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 15:36
  • Giriş: 23.07.2023 15:36
  • Güncelleme: 23.07.2023 15:36
Kaynak: İHA
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Kars’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kars’ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Günendi köyünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen kavgada silahlar ateşlendi. Kavgada A.A. (19) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralı durumu ağır olduğundan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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