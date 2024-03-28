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Kars’ta sopalı kavga: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.03.2024 12:14
  • Giriş: 28.03.2024 12:14
  • Güncelleme: 28.03.2024 12:14
Kaynak: İHA
Kars’ta sopalı kavga: 2 yaralı

Kars’ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kars Merkez Yalınkaya köyünde aralarında önceden husumet bulunan 2 grup İsmail Aytemiz Caddesi’nde karşılaştı. Önce sözlü olarak başlayan kavga, daha sonra büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

Tarafların sopalarla bir birine girdiği kavgada 2 kişi kafalarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, tarafları ayırırken, kafasından yaralanan 2 kişi ise ambulanslara alındı. 
İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığı bölgeden uzaklaştırırken, kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. 

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