Kars’ta tabanca ve makineli tabanca ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda tabanca ve makineli tabanca mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ajans Haberleri 05.02.2024 11:51 Giriş: 05.02.2024 11:51

Güncelleme: 05.02.2024 11:51 Kaynak: İHA

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Kars il Jandarma Komutanlığı’nca Akçay Jandarma Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yolcu olarak bulunan Y.N.’nin çantasında yapılan aramada, 1 adet 9 milimetre çapında Blow marka ruhsatsız tabanca ve 1 adet 9 milimetre çapında markası tespit edilemeyen ve mekanizma ile makineli tabancaya dönüştürülmüş tabanca, 1 değişik marka tabancaları makineli tabancaya dönüştüren mekanizma, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.N. gözaltına alındı. Gözaltına alınan hakkında yasal işlem başlatıldı.