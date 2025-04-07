Kars’ta tarihi tabyalar yok oluyor

Osmanlı-Rus savaşlarına tanıklık eden, Anadolu’nun doğusundaki savunma hatlarının en önemli yapılarından biri olan Kars’taki tarihi tabyalar, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

19. yüzyılda inşa edilen ve Kars’ın savunma tarihinde hayati rol oynayan bu askeri yapılar, bugün kaderine terk edilmiş durumda. Koruma altına alınması gereken birçok tabya, defineciler tarafından tahrip edilirken, bazıları ise çevresel koşullar ve bakımsızlık nedeniyle her geçen gün biraz daha harabeye dönüyor.

Kültürel miras uzmanları ve tarihçiler, tabyaların yalnızca askeri değil, aynı zamanda mimari ve kültürel açıdan da büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor. Kars Kalesi’ni çevreleyen bölgelerde bulunan Karadağ Tabya, Gemli Tabya ve daha niceleri, tarih bilincinin kaybolmasıyla birlikte göz ardı ediliyor.

Karslı vatandaşlar ise bu tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Tabyaların yok olduğunu ifade eden Ayhan Yılmaz, "Bu tabyalar bizim geçmişimiz, kimliğimiz. Onlara sahip çıkmazsak bir daha geri getiremeyiz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Turizmciler ise bu tarihi yapıların restore edilerek hem kültürel mirasa sahip çıkılabileceğini hem de Kars’ın turizm potansiyelinin arttırılabileceğini belirtiyor. Ancak mevcut durumda tabyaların çoğu, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Kars’taki tarihi tabyaların sessiz çığlığı, ilgililerin harekete geçmesini bekliyor.