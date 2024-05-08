Kars’ta tedavisi tamamlanan leylek doğal ortamına bırakıldı

Kars’ta tedavisi tamamlanan leylek doğal ortamına bırakıldı.

Kars’ta yaklaşık 2 aydır Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören leylek, yapılan tedavisinin ardından kendini toparladı.

Son kontrolleri uzman veteriner hekimler tarafından yapılan leylek, doğaya bırakılmak üzere bulunduğu bölgeye getirildi.

Tam anlamıyla iyileşen leylek, kafesinden çıkarılarak doğal ortama salındı. Bir müddet etrafı kontrol eden leylek daha sonra kanat çırparak havalandı. Doğal ortamına kavuşan leylek uçarak gözlerden kayboldu.