Kars’ta tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kars’ta tomruk dolu tır devrildi. Kaza da tır sürücüsü yaralandı.



Kaza Kars-Ardahan Karayolu Çevreyolu Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Kars’tan Ardahan’a istikametine seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan tır, köprü bariyerlerine çarparak devrildi.



Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, devrilen tırdan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan sürücü kontrol için Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza sonra yola savrulan tomruklar itfaiye ekiplerince yol dışına kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.