Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 77 oldu

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 77’i buldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında 232 bin 253 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan illerden Kars’ta Temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 77, Ağrı’da 31 bin 75, Iğdır’da 30 bin 427 ve Ardahan’da 19 bin 204 araç trafiğe kaydedildi.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7’sini motosiklet, yüzde 41,3’ünü otomobil, yüzde 9,3’ünü kamyonet, yüzde 3,5’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,3’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,9 arttı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.