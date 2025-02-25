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Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.02.2025 17:44
  • Giriş: 25.02.2025 17:44
  • Güncelleme: 25.02.2025 17:44
Kaynak: İHA
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza Kars-Selim karayolunun Koyunyurdu köyü bölgesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Selim’den Kars istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralandı. Yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı ambulans ise Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaş ise aynı hastanenin morguna koyuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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