Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kars-Paşaçayır yolu Çakmak köyü kavşağında meydana geldi. Paşaçayırı’ndan Kars’a seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında yürüyen yurttaşa çarptı. Kazada yaya olarak yol kenarında yürüyen yurttaş yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıyı ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.