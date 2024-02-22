Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Fakbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Faikbey Caddesi’nde seyir halindeki otomobil ile GAMP Caddesi’nde seyir haklinde otomobille çarpıştı.

Kaza 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.