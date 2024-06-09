Kars’ta trafik kazası 1’i ağır 2 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kars-Ardahan karayolunda aynı gün 2 trafik kazası meydana geldi. Susuz’dan Kars istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı.

Feci kazada 1’i kadın 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sıkıştıkları yerden çıkarmak için seferber oldu.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.