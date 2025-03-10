Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Ani Karayolu Ani Kavşağında meydana geldi. Çevre yolundan Ardahan istikametine seyir halindeki hafif ticari araç ile Kars’tan Ani istikametine seyir halindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlardan biri yön tabelalarına çarparken 2 araçta refuj kaldırımına çıktı. Kazada 2 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.