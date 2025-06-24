Kars’ta traktör şarampole devrildi

Kars’ta seyir halindeki traktör şarampole devrildi.

Kaza; Merkez Aynalı köyü- Çakmak köyü yolunda meydana geldi. Aynalı köyünden Çakmak köyüne seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon haklimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, traktör maddi hasar gördü.

Kazanın ardından köylüler seferber oldu. Çakmak köyünden gelen vatandaşların traktörlerinin yardımıyla devrilen traktör şarampolden çıkarıldı.Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.