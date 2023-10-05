Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars’ta 1 kişinin üzerinden ve işyerinden uyuşturucu çıktı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 ticari taksi durduruldu.

Takside bulunan Ö.S.’nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 127.20 gram Metamfetamin, 2 parça halinde toplam 5,24 gram Esrar ve 1 adet aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.