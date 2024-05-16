Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
Kars’ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ. “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.