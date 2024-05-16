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Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 16.05.2024 10:49
  • Giriş: 16.05.2024 10:49
  • Güncelleme: 16.05.2024 10:50
Kaynak: İHA
Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars’ta uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor. 

Narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 15,29 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerden A.İ. “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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