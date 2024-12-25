Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi

Kars’ta uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 3 parça halinde toplam 71,34 gram bonzai, 2 parça halinde toplam 2,06 gram esrar, 4 parça halinde toplam 1,81 gram metamfetamin, 1 şişe içerisinde bonzai yapımında kullanılan sıvı madde, 2 şişe içerisinde uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan aseton ve 3 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak Ç.Ş. (29), R.Y.A. (24) ve A.K. (21) “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.