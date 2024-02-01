Kars’ta uyuşturucu operasyonu

Kars’ta jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan operasyonlarda 15 gram metamfetamin, 75 sentetik hap, 10 gram bonzai, 80 paket çak sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 kalaşnikof, 8 av tüfeği, 4 tabanca, 20 şarjör ve bin 305 mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.