Kars’ta yaralı kerkenez tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı bir esnaf tarafından bulunan yaralı Kerkenez tedavi altına alındı.

Kars’ın merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nde esnaflık yapan Faruk Savaş tarafından yaralı bir Kerkenez bulundu. Yaralı Kerkenez’i bulunduğu yerden alan Savaş, durumu Doğa

Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı Kerkenez’i teslim alarak Kafkas Yaban

Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada yetkililer tarafından tedavi altına alınan Kerkenez’in yapılan ön muayenesinde kanadında çarpmaya bağlı zedelenme olduğu tespit edildi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Kerkenez tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.