Kars’ta yasadışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA
Kars’ta yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara 57 bin 406 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrollerini sürdürüyor.
Selim-Sarıkamış arasında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler, bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Sarıkamış kırsalında yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Kafes avcılığı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye 57 bin 406 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen 12 kınalı keklik ise doğaya salındı. Ekiplerin kontrollerini sürdüreceği öğrenildi.