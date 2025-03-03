Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars’ta kısa süre yağan kar kısa sürede erirken, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimini ise bir kez daha doğruladı.

Kars’ta öğlenden sonra başlayan kar yağışı yüksek kesimleri yeniden beyaza bürürken, kent merkezine yağan yoğun kar ise kısa sürede eridi.

Mart ayında yağan karın yerde fazla kalmayacağını belirten Muharrem Bekdemiroğlu, "Kars’a kar yapıyor, Kars kar ile güzeli birkaç gün soğuk oldu. Ama hava yumuşadı" dedi.

Kars’ta kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak ölçüldü.